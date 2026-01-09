Il Picchio cerca il riscatto Ascoli arriva la Ternana

L’Ascoli affronta questa sera la Ternana al Del Duca, nel tentativo di conquistare il primo risultato positivo del 2024. La partita, in programma alle ore 20, rappresenta un’occasione importante per i bianconeri di migliorare la classifica e ritrovare fiducia in vista delle prossime sfide. Un incontro da seguire con attenzione, per capire se l’Ascoli riuscirà a risalire la china.

L'Ascoli cerca il primo successo dell'anno. La sfida contro la Ternana di stasera al Del Duca (ore 20.30) costituirà la prima vera prova di questo 2026. Nell'ultimo turno i bianconeri sono caduti malamente sul campo della Pianese (4-2), confermando un periodo avaro di gioie. Dal derby contro la Samb (1-0) in poi infatti gli uomini di Tomei sono riusciti a conquistare i tre punti soltanto in casa contro il Forlì (3-0). La ripresa del cammino a Piancastagnaio è stata amara, ma adesso è già tempo per pensare a quell'immediato riscatto che permetterebbe al Picchio di tornare a viaggiare ad un ritmo sostenuto.

