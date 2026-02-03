Le testimonianze dimenticate della storia | imprenditori italiani raccontano i loro anni di piombo

Sabato sera a Savignano, al teatro Moderno, si è tenuta la prima di “Morte accidentale di un anarchico”, uno spettacolo di Dario Fo rivisitato da Lodo Guenzi del gruppo “Stato Sociale”. La serata ha fatto emergere le storie di imprenditori italiani che hanno vissuto anni difficili, spesso dimenticate, durante il periodo degli anni di piombo. Le testimonianze di chi ha vissuto quegli anni sono state al centro della serata, portando in scena ricordi e difficoltà di un passato ancora presente.

Sabato al teatro Moderno di Savignano si è svolta la prima serata del nuovo spettacolo “Morte accidentale di un anarchico”, un remake della commedia di Dario Fo, interpretata da Lodo Guenzi, che da anni fa parte del gruppo “Stato Sociale”. L’opera, originariamente creata negli anni ’70, affronta i temi della repressione politica e della violenza durante i cosiddetti “anni di piombo” italiani, con particolare sulla scomparsa del politico Giuseppe Pinelli. L’attivismo del gruppo “Stato Sociale” è fortemente legato a una tradizione di denuncia sociale, che trova espressione anche in questo spettacolo, dove Guenzi interpreta “il Matto”, personaggio centrale della farsa grottesca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Le testimonianze dimenticate della storia: imprenditori italiani raccontano i loro anni di piombo Approfondimenti su Imprenditori Italiani Acca Larentia, dagli anni di piombo al ritorno dei militanti neofascisti, una storia sempre controversa Acca Larentia è un luogo simbolo di una storia complessa e controversa, che attraversa decenni di tensioni e vicende politiche in Italia. Le Muraine, da 125 anni le mura dimenticate della città Le Muraine, una barriera dimenticata da 125 anni, si trovano in cima a una collina poco distante da Città Alta. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Com'è LAVORARE Con Uno Dei PIÙ GRANDI IMPRENDITORI Italiani Ultime notizie su Imprenditori Italiani Argomenti discussi: All’Istituto comprensivo 3-4 storie, musica e testimonianze per non dimenticare la Shoah; Il Giorno della Memoria tra letture, testimonianze e toccanti filmati; Le Muraine, da 125 anni le mura dimenticate della città; Le donne Resistenti nel racconto di Tobagi. In questa puntata di Fuori Classe parliamo di Memoria vera: di storie, voci e testimonianze che non devono essere dimenticate. Parliamo del perché ricordare non è solo guardare al passato, ma un impegno per il presente e un dovere verso le generazioni fut - facebook.com facebook Il primo bilancio ufficiale contava 380 persone smarrite. Ma storie e testimonianze tracciano un quadro più allarmante: pochi i sopravvissuti, la denuncia dell'ong colpisce anche "il lassismo" della Tunisia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.