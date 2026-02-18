Porto in campo gli imprenditori locali
A Porto Ercole, gli imprenditori locali si sono mobilitati per sostenere i lavori sui pontili, rispondendo all’appello causato dalla necessità di interventi urgenti. Sono presenti anche i concessionari che hanno gestito le attività prima del passaggio di consegne, contribuendo con le proprie esperienze.
MONTE ARGENTARIO In campo gli imprenditori locali per i pontili di Porto Ercole. E partecipano anche i concessionari uscenti. Chiuse lunedì le gare per le 11 concessioni demaniali nel porto argentarino, ad aver presentato offerte sono tutti imprenditori del territorio, nomi conosciuti nel tessuto economico locale. Nessun imprenditore internazionale ad aver risposto ai bandi indetti dalla Provincia per le concessioni. E tra le offerte presentate ci sono anche quelle dei concessionari che hanno fatto i ricorsi contro il Comune. "Questo conferma che la partita si gioca in casa e il progetto regge. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Vecchiano: da imprenditori locali i fondi per nuove aree giocoIl Comune di Vecchiano ha stanziato fondi per l’installazione di nuove aree gioco comunali, tra cui lo Spazio Tabucchi, Largo 8 Marzo a Nodica e piazza Primo Maggio.
Napoli, controlli a B&B e ai locali della movida: diversi imprenditori denunciatiI carabinieri hanno passato al setaccio i B&B e i locali della movida a Napoli, in particolare nella zona dei Baretti a Chiaia.
