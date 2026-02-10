La televisione continua a essere il principale intrattenimento degli italiani. Nel prime time, più di 19 milioni di persone seguono i programmi, e nel corso della giornata media arrivano a oltre 8,7 milioni. Nonostante l’aumento di dispositivi diversi dal televisore tradizionale, l’uso della Tv si mantiene stabile rispetto alla scorsa stagione. Il pubblico si conferma fedele, anche grazie alla possibilità di guardare i contenuti su vari device.

Il consumo di Tv “tiene” nel confronto con la scor­sa stagione, grazie al contributo dei device di­versi dal televisore tradizionale: da settembre 2024 a maggio 2025 il consumo medio in To­tal Audience è di 8.730.000 spettatori medi nel giorno medio, con una differenza di solo 100mila spettato­ri rispetto all’anno precedente (-1,2%). Nel prime time gli spettatori in Total Audience sono 19,6 milioni: anche in questo caso la decrescita rispetto alla scorsa stagione è limitata (-1,4%). È quanto emerge dall’ Annuario 2025 della Televisione Italiana, presentato alla Camera nel corso dell’evento “ Le sfide dello streamcasting ”, che ha permesso di delineare il quadro attuale del settore audiovisivo nazionale e individuarne le principali direttrici di sviluppo, con particolare attenzione ai cambiamenti in atto nel 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Tv resta centrale con 19,6 milioni di spettatori nel prime time e oltre 8,7 nel giorno medio

Approfondimenti su Tv Consumo

La serie ‘Sandokan’ conquista nuovamente il pubblico, prevalendo nella prima serata di lunedì 15 dicembre con 4,2 milioni di spettatori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tv Consumo

Argomenti discussi: Milano Cortina, Olimpiadi tra streaming, clip e pubblico a intermittenza; Milano Cortina 2026, la macchina Wbd: 1000 ore di Olimpiadi in Tv; Stosa, nel 2026 cresce l’investimento media; Stasera in TV: fiction, thriller e Olimpiadi in prima linea.

Tv sempre centrale nella fruizione degli italiani, la sfida è sui contenutiIl comparto delle news torna a crescere The post Tv sempre centrale nella fruizione degli italiani, la sfida è sui contenuti appeared first on Primaonline - Ultime notizie. msn.com

Perché il satellite resta la soluzione più affidabile per la copertura televisivaLa televisione di oggi non è più quella di qualche anno fa. Tra streaming, digitale terrestre e nuovi servizi, le possibilità di accesso ai contenuti si sono moltiplicate. Eppure, nonostante questo, c ... italiaoggi.it

I numeri ufficiali del Ministero della Salute raccontano una realtà che fa discutere: in un solo anno quasi 400 mila animali usati per la sperimentazione scientifica in Italia. I dati calano rispetto al passato, ma il tema etico e scientifico resta centrale, tra ricerca, alt - facebook.com facebook