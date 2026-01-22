J-Pop Manga presenta i fumetti e gli autori per il Nerd Show 2026 di Bologna

J-Pop Manga partecipa al Nerd Show 2026 di Bologna, che si terrà dal 24 al 25 gennaio. L’azienda presenterà una selezione di fumetti e autori, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le nuove uscite e approfondire il lavoro dei creatori. L’evento rappresenta un’occasione per appassionati e addetti ai lavori di entrare in contatto con il mondo del manga e del fumetto italiano.

In vista del Nerd Show 2026 di Bologna, J-Pop Manga ha annunciato i fumetti e gli autori che porterà all'evento, che si terrano tra il 24 e il 25 Gennaio. Ecco il comunicato stampa: Il weekend del 24 e 25 gennaio BolognaFiere è pronta ad accogliere il Nerd Show, il festival di fumetto e cultura pop più atteso del capoluogo emiliano. Con un proprio stand nel Padiglione 22, Edizioni BD & J-POP Manga partecipano in grande stile alla manifestazione in compagnia di un ospite internazionale d'eccezione, la nuova promessa del global manga Mogiko e altri autori delle novità più amate del catalogo BD! Rare Flavours.

