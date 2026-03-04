Arrestato per quello che aveva nel forno a microonde

Un uomo di 25 anni di Pozzuoli è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di droga e denaro contante. Durante una perquisizione, gli agenti hanno scoperto la sostanza stupefacente e i soldi nascosti all’interno di un forno a microonde. L’arresto è avvenuto sul posto e la droga è stata sequestrata.

Arrestato un 25enne di Pozzuoli trovato con droga pronta per lo spaccio e denaro contante nascosto anche nel microonde. L’operazione è dei carabinieri della stazione di Licola. Erano le notte quando i militari percorrevano viale dei Platani e hanno incrociato un’auto con i fari allo xeno che illuminavano il parabrezza della gazzella. I carabinieri hanno fermato il veicolo per un controllo. Alla guida un 25enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’atteggiamento del giovane ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire la perquisizione personale. Addosso aveva un contenitore porta-sorprese, simile a quelli degli ovetti di cioccolato: all’interno c’erano 25 dosi di droga tra cocaina e crack già pronte per la vendita al dettaglio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Movimenti sospetti nel parco, trovati con una pistola e un forno a microonde: arrestato un giovaneQuei movimenti sospetti nel parco hanno subito attirato l'attenzione degli agenti, che hanno infine scovato una pistola e arrestato un giovane.

Come sgrassare salsiccia e pancetta col trucco del forno a microondeC’è poco da fare: il profumo della salsiccia e della pancetta che sfrigolano è uno dei piaceri irrinunciabili della nostra cucina...

