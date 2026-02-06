Movimenti sospetti nel parco trovati con una pistola e un forno a microonde | arrestato un giovane

Nel parco vicino alla città, alcuni passanti hanno segnalato comportamenti sospetti. Gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato un giovane che si aggirava nervoso. Durante il controllo, hanno trovato in suo possesso una pistola e un forno a microonde. Ora il ragazzo è in custodia, mentre gli investigatori cercano di capire cosa ci facesse con quegli oggetti.

Quei movimenti sospetti nel parco hanno subito attirato l'attenzione degli agenti, che hanno infine scovato una pistola e arrestato un giovane. Il 30 gennaio il personale dell'ufficio anticrimine del commissariato di polizia di Lugo, impegnato in attività di contrasto ai reati contro il.

