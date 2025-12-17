Scopri come sgrassare salsiccia e pancetta in modo rapido e semplice grazie a un trucco con il forno a microonde. Un metodo efficace per eliminare il grasso in eccesso e rendere i tuoi piatti più leggeri senza rinunciare ai sapori autentici. Perfetto per chi desidera risparmiare tempo senza compromettere il gusto e la qualità delle proprie preparazioni.

© Dilei.it - Come sgrassare salsiccia e pancetta col trucco del forno a microonde

C’è poco da fare: il profumo della salsiccia e della pancetta che sfrigolano è uno dei piaceri irrinunciabili della nostra cucina (e della vita, per chi am questi sapori). Eppure, a volte ci freniamo, perché non sono piatti così leggeri e digeribili. Chi siamo noi per negarci un momento di pura golosità, però, se ne abbiamo l’occasione? Soprattutto quando abbiamo poco tempo o vogliamo mantenere la cucina ordinata, senza sporcare ovunque, dobbiamo ingegnarci un po’. Ed ecco che un trucco ci torna davvero utile, ed è semplicissimo: con il microonde, potremo sgrassare salsiccia e pancetta in pochi minuti: croccanti, ma più leggeri rispetto alla cottura tradizionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: Come sgrassare forno e fornelli senza prodotti chimici: trucco assurdo

Leggi anche: Forno a microonde compatto a prezzo incredibile: ci prepari di tutto e costa meno di 60€

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Come marinare la carne per la griglia. I Trucchi di Daniele Persegani

Strudel di taràssaco e zucchine Ingredienti: un rotolo di pasta sfoglia rettangolare acquistato, 250 g di foglie di taràssaco, 300 g di zucchine, 200 g di salsiccia, 50 g di grana grattugiato, 50 g di pane grattugiato, 1 uovo, mezza cipolla, uno spicchio d'aglio; olio e - facebook.com facebook