Calci pugni e testate alla moglie sangue sulle pareti | marito violento arrestato

Un episodio di violenza domestica si è verificato sabato sera a Sampierdarena, dove una donna si è presentata con il volto tumefatto e ferite visibili. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del marito, responsabile di averla aggredita con calci, pugni e testate, lasciando tracce di sangue sulle pareti.

Sabato sera, una donna si è presentata con il volto tumefatto e altri segni di violenza agli agenti impiegati in presidio in piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena. È stato immediatamente chiamato il 118 mentre la donna raccontava di essere stata aggredita con violenza dal marito, mentre si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

