Calci pugni e testate alla moglie sangue sulle pareti | marito violento arrestato
Un episodio di violenza domestica si è verificato sabato sera a Sampierdarena, dove una donna si è presentata con il volto tumefatto e ferite visibili. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del marito, responsabile di averla aggredita con calci, pugni e testate, lasciando tracce di sangue sulle pareti.
Sabato sera, una donna si è presentata con il volto tumefatto e altri segni di violenza agli agenti impiegati in presidio in piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena. È stato immediatamente chiamato il 118 mentre la donna raccontava di essere stata aggredita con violenza dal marito, mentre si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Ragazza presa a calci e pugni alla fermata dell’autobus
Rimprovera due balordi, avvocato aggredito in strada a calci e pugni
Spunta la gang 41121, pugni e calci tra giovani e video su Tik Tok: Novi Sad come un ring
In via San Giorgio trascinata per i capelli e colpita con calci, pugni e sputi per un “meme” diventato virale fra gli amici Vai su Facebook
Aveva aggredito con violenza una donna, colpendola con calci e pugni, lo scorso 3 novembre a Milano il 26enne straniero rimpatriato nel suo Paese di origine. Dopo la denuncia della vittima, l’uomo, irregolare sul territorio nazionale, era stato rintracciato e im Vai su X
'Ti taglio la testa', 55enne arrestato per stalking - Sono le parole, accompagnate da un gesto inequivocabile, che un 54enne ha rivolto alla ex moglie dopo averla seguita fino al luogo ... Lo riporta ansa.it
Mercato Juventus: Palestra e non solo. Lo 007 bianconero presente a Cagliari ha osservato anche lui juventusnews24.com
God of War: I 5 candidati ideali per interpretare Kratos nella serie tv di Prime Video nerdpool.it
Anticipazioni Pietro, un uomo nel vento, la serata evento che riporta Roberto Benigni in tv dilei.it
Nizza-Sporting Braga (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Guerrieri favoriti infobetting.com
Sanremo, dietrofront per Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti ildifforme.it
Accordo Italia-India: Coni e IOA siglano intesa per cooperazione sportiva lapresse.it