Donna fugge con i figli dal marito violento arrestato l' aggressore

Una donna con figli minorenni ha deciso di lasciare la propria abitazione dopo aver subito un’aggressione da parte del marito, ormai reiterata. L’intervento della polizia locale, durante un servizio di controllo, ha consentito di intervenire tempestivamente e di arrestare l’aggressore. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi efficaci per tutelare le vittime di violenza domestica e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Aggredita dal marito per l'ennesima volta, una donna con figli minorenni si è allontanata da casa e ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale, impegnata nei servizi serali di controllo del territorio. L'episodio si è verificato nelle scorse settimane a San Michele al Tagliamento. Gli agenti per prima cosa hanno messo i minori al sicuro e accompagnato la donna al pronto soccorso, dopodiché hanno informato della vicenda la procura di Pordenone: è quindi scattato l'iter del codice rosso, che permette interventi urgenti da parte delle forze dell'ordine e della magistratura a difesa delle vittime di violenza domestica.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

