Arrestate a Padova due impiegate delle poste così rubavano soldi dalla corrispondenza

A Padova, due impiegate delle poste sono state arrestate con l’accusa di aver sottratto soldi e beni dalla corrispondenza. Le autorità hanno avviato le indagini dopo le segnalazioni della Banca d’Italia, che hanno portato all’operazione di polizia. Le due donne sono accusate di peculato e sono state fermate in flagranza di reato.

Due impiegate di Poste Italiane sono state arrestate per peculato continuato presso il centro di smistamento postale di Padova, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova. L'operazione, condotta dai militari del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria Carabinieri di Roma e dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Padova, ha portato al sequestro di denaro e beni sottratti dalla corrispondenza. L'indagine è stata avviata a seguito di segnalazioni della Banca d'Italia riguardo a numerose banconote mancanti dalle raccomandate inviate da filiali bancarie del Triveneto.