Dario e Maria la coppia di portalettere unita dalla corrispondenza e dalla carriera

Dario e Maria, due portalettere di Catania, si sono incontrati sul lavoro e hanno costruito una storia d’amore. La loro passione per la consegna della posta ha favorito anche il loro legame. Recentemente, hanno ricevuto molti complimenti dai colleghi per il modo in cui condividono ogni giorno con dedizione e sorriso. La loro storia dimostra come il lavoro possa portare a qualcosa di più di una semplice routine.

Una vicenda che unisce amore e lavoro, e che rappresenta perfettamente lo spirito della campagna filatelica di Poste Italiane di quest'anno "La cosa più bella in amore è la corrispondenza". È questo lo slogan che quest'anno Poste Italiane ha scelto per la cartolina di San Valentino disponibile nei 3 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Catania, tra la sede del capoluogo in via Etnea, Acireale e Caltagirone. Ed è proprio basata sulla corrispondenza, in ogni sua accezione, la storia d'amore che lega due portalettere del Catanese. Dario Fazio e Maria Sorbello, rispettivamente di 41 e 39 anni, oggi recapitano posta e pacchi nella loro terra ma hanno camminato all'unisono fin dai primi passi in Poste Italiane e lungo tutto il percorso lavorativo.