Arlecchino al Dragoni è ‘muto per spavento’
Domani sera alle 21 al Teatro Dragoni, la compagnia vicentina Stivalaccio mette in scena Arlecchino, uno spettacolo della stagione di prosa. Durante la rappresentazione, il personaggio di Arlecchino rimane muto a causa di uno spavento improvviso. La produzione coinvolge attori e tecnici che si preparano ad accogliere il pubblico per questa performance.
La compagnia vicentina Stivalaccio per la stagione di prosa presenta domani alle 21, al Teatro Dragoni di Meldola, ‘ Arlecchino muto per spavento ’, ispirato al canovaccio ‘Arlequin muet par crainte’ di Luigi Riccoboni; soggetto originale e regia di Marco Zoppello con Sara Allevi, Marie Coutance, Matteo Cremon, Katiuscia Bonato, Pierdomenico Simone, Michele Mori, Stefano Rota, Maria Luisa Zaltron, Marco Zoppello; scenografia Alberto Nonnato, costumi Licia Lucchese, maschere Stefano Perocco di Meduna e co-produzione Stivalaccio Teatro con i teatri stabili di Bolzano, Veneto e Verona. "Lo spettacolo è un grande omaggio alla Commedia dell’Arte – precisano i curatori – e all’abilità, tutta italiana, di fare di necessità virtù". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
