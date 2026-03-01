Domani sera alle 21 al Teatro Dragoni, la compagnia vicentina Stivalaccio mette in scena Arlecchino, uno spettacolo della stagione di prosa. Durante la rappresentazione, il personaggio di Arlecchino rimane muto a causa di uno spavento improvviso. La produzione coinvolge attori e tecnici che si preparano ad accogliere il pubblico per questa performance.

La compagnia vicentina Stivalaccio per la stagione di prosa presenta domani alle 21, al Teatro Dragoni di Meldola, ‘ Arlecchino muto per spavento ’, ispirato al canovaccio ‘Arlequin muet par crainte’ di Luigi Riccoboni; soggetto originale e regia di Marco Zoppello con Sara Allevi, Marie Coutance, Matteo Cremon, Katiuscia Bonato, Pierdomenico Simone, Michele Mori, Stefano Rota, Maria Luisa Zaltron, Marco Zoppello; scenografia Alberto Nonnato, costumi Licia Lucchese, maschere Stefano Perocco di Meduna e co-produzione Stivalaccio Teatro con i teatri stabili di Bolzano, Veneto e Verona. "Lo spettacolo è un grande omaggio alla Commedia dell’Arte – precisano i curatori – e all’abilità, tutta italiana, di fare di necessità virtù". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arlecchino al Dragoni è ‘muto per spavento’

