Arianna a Nasso maschere e illusioni

Nel teatro di Arianna a Nasso, un fondale con tre porte crea il palco di un mondo segreto, dove attori e cantanti emergono e si ritirano attraverso le porte ancora senza abiti di scena. La scena si svolge in un ambiente che richiama un teatro privato, con figure che sembrano ancora in fase di preparazione o di smobilitazione. La rappresentazione si svolge in un contesto di attori e cantanti che si muovono in modo fluido tra le porte.

Musica Il capolavoro di Richard Strauss in scena al teatro dell'Opera fino al 10 marzo. Regia di David Hermann Musica Il capolavoro di Richard Strauss in scena al teatro dell'Opera fino al 10 marzo. Regia di David Hermann Un fondale con tre porte rappresenta il retroscena del teatro privato dove dovrà rappresentarsi l’Arianna a Nasso: da quelle porte escono e rientrano gli attori e i cantanti, ancora disabbiglati. Ma il ricco borghese gentiluomo, che dalla commedia di Molière Hofmannsthal trasferisce a Vienna, vuole che i fuochi di artificio siano sparati in tempo alle nove in punto, così ordina che la tragedia e la commedia siano... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Arianna a Nasso, maschere e illusioni Leggi anche: Mai dire Blackout | 2035, le illusioni perdute Juventus, addio scudetto: Cagliari spegne le illusioniLa Juventus esce dalla corsa scudetto dopo la sconfitta sul campo del Cagliari: il ko in Sardegna, arrivato a ridosso del pareggio interno con il...