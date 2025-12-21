Mai dire Blackout | 2035 le illusioni perdute
In un contesto globale in rapido cambiamento, le questioni energetiche e geopolitiche assumono un ruolo centrale. La decisione di Trump di bloccare il petrolio venezuelano e le strategie cinesi per l’Artico evidenziano le sfide e le tensioni attuali. Mai dire Blackout | 2035, le illusioni perdute analizza queste dinamiche, offrendo uno sguardo approfondito sulle implicazioni future.
Trump blocca il petrolio del Venezuela. Domanda elettrica, una questione di sicurezza nazionale. Le strategie della Cina per l’Artico. Auto 2035, l’Ue annacqua ma ormai il danno è fatto. 🔗 Leggi su Laverita.info
