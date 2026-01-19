Juventus addio scudetto | Cagliari spegne le illusioni

La Juventus si allontana dalla corsa allo scudetto dopo la sconfitta contro il Cagliari, che segue il pareggio con il Lecce. Questa serie di risultati ha compromesso le ambizioni di titolo dei bianconeri, ormai distanti dalle prime posizioni nella fase decisiva del campionato. La squadra di Luciano Spalletti dovrà ora concentrarsi sulle prossime sfide per mantenere obiettivi di classifica e rispetto.

La Juventus esce dalla corsa scudetto dopo la sconfitta sul campo del Cagliari: il ko in Sardegna, arrivato a ridosso del pareggio interno con il Lecce, certifica l'addio alle ambizioni di titolo dei bianconeri guidati da Luciano Spalletti, ormai distanti dalle prime posizioni quando il campionato entra nella sua fase decisiva. Una frenata che pesa: la classifica chiude i conti. Il verdetto arriva dai numeri prima ancora che dalle sensazioni. Con l' Inter scappata a +10, il Napoli avanti di quattro lunghezze e un Milan comunque irraggiungibile nel breve periodo, diventa complicato immaginare un rientro credibile della Juventus.

