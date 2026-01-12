Milano Tattoo Convention 2026 | tre giorni di arte del tatuaggio al Superstudio Maxi

La Milano Tattoo Convention 2026 si svolgerà dal 23 al 25 gennaio al Superstudio Maxi. Questa manifestazione, alla sua 29ª edizione, riunisce artisti e appassionati di tatuaggi in un’occasione di confronto e scoperta delle ultime tendenze nel settore. Un evento dedicato all’arte del tatuaggio in un contesto professionale e informativo, ideale per conoscere le novità e approfondire le tecniche di questa forma espressiva.

Al Superstudio Maxi di Milano, dal 23 al 25 gennaio, si rinnova l’appuntamento con la Milano Tattoo Convention, giunta alla sua 29esima edizione. Tre giorni intensi dove oltre 500 tatuatori provenienti da tutto il mondo trasformano la pelle in tela, mescolando tecniche ancestrali e sperimentazioni contemporanee. Non è solo una vetrina per appassionati: è un crocevia culturale dove l’arte corporea dialoga con la pittura, la performance e la tradizione. Dalla Gerusalemme del 1300 alle strade di Milano. Tra gli ospiti d’eccezione spicca Razzouk, custode dello studio di tatuaggi più antico al mondo, attivo a Gerusalemme dal 1300. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Milano Tattoo Convention 2026: tre giorni di arte del tatuaggio al Superstudio Maxi Leggi anche: Due giorni di vintage a Milano: Retrograde al Superstudio Leggi anche: OSA Community il 7 e 8 novembre riunisce al Superstudio Maxi di Milano oltre 2mila protagonisti dell'economia italiana Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Milano Tattoo Convention – Superstudio Maxi – dal 23 al 25 gennaio 2026; Milano Tattoo Convention al Superstudio Maxi dal 23 al 25 gennaio 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026: quali sono e dove si svolgeranno le gare a Milano; Semestre aperto: Università di Firenze piano straordinario di supporto e ri-orientamento. Ultimo posto disponibile Milano Tattoo Convention 31 gennaio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.