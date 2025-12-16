Siena la nuova Residenza assistita era un punto nascita Un cambiamento che è lo specchio dei tempi

A Siena, la recente trasformazione di una residenza assistita in un punto nascita riflette le sfide demografiche e sociali che la città affronta. Un cambiamento simbolico che evidenzia i mutamenti di un territorio in rapido invecchiamento, dove l’assenza di nascite diventa un segnale di un futuro incerto.

Siena, 16 dicembre 2025 – Sembra quasi la nemesi di una città e un territorio che fanno ogni anno meno figli e invecchiano sempre di più. L’amministrazione comunale ha concluso l’istruttoria e quindi concesso - per quanto di sua competenza - l’autorizzazione per la nuova Residenza sanitaria assistita ’Salus’. Non è un caso di omonimia, è proprio là dove sono venuti alla luce generazioni di senesi, alla ex clinica ostetricia in via Mascagni che per un quarto di secolo ha ospitato il punto nascita cittadino, quando si è smesso di utilizzare il Santa Maria della Scala nel 1975 e fino al definitivo utilizzo esclusivo del policlinico delle Scotte nel 1999. Lanazione.it

