Scoperta per caso un’antica città romana nascosta nel posto più impensabile | ecco dove

Durante i lavori di costruzione del nuovo quartiere museale archeologico di Colonia, gli operai hanno scoperto casualmente un’antica città romana nascosta in un’area apparentemente inospitale. La presenza di strutture ben conservate e numerosi reperti ha sorpreso gli archeologi, che ora studiano il sito per capire come sia rimasto celato per secoli. La scoperta, avvenuta in un punto insolito della Germania, apre nuove prospettive sulla presenza romana in quella regione.

Una straordinaria "bolla temporale" bimillenaria è stata violata nel cuore della Germania. Durante i lavori per la realizzazione del MiQua, il nuovo quartiere museale archeologico di Colonia, gli operai si sono imbattuti in una scoperta che gli esperti definiscono senza precedenti a nord delle Alpi. Scavando a profondità insolite per le necessità strutturali del nuovo edificio ipogeo, il cantiere ha intercettato livelli archeologici che i secoli di edilizia successiva non erano riusciti a cancellare, portando alla luce i resti monumentali della capitale della provincia della Germania Inferior. Fondata ufficialmente nel 50 d.

Viaggio a Ptuj, Best Heritage Town del 2026: ecco com'è la più antica città della Slovenia, tra terme, vino e arte romanaScopri Ptuj, la più antica città della Slovenia, riconosciuta come Best Heritage Town nel 2026.

Qual è l’antica città romana 10 volte più grande di DisneylandUna scoperta sorprendente ha preso piede tra gli appassionati di storia e archeologia.

