Scavi archeologici rivelano i veri cibi dei crotonesi antichi

Gli scavi a Gravina hanno portato alla luce i resti di cibi antichi dei crotonesi. I ritrovamenti mostrano cosa mangiavano davvero, oltre le storie di Pitagora o Omero. I reperti svelano anche i riti e la vita quotidiana di una civiltà antica che si svolgeva secoli fa.

**Cosa mangiavano i crotonesi? Gli scavi di Gravina rivelano il cibo, i riti e la quotidianità di una civiltà antica** Quando si parla di cibo e cultura nel mondo antico, le immagini di Pitagora, di Omero o di ieri non bastano più. Le scoperte appena effettuate a **Gravina**, in provincia di Crotone, hanno gettato nuova luce su una città greca che, secondo le fonti storiche, era un centro importante nel Mediterraneo antico. Ecco cosa si nasconde sotto i resti di un’antica agorà, tra muri, fosse di scarico e i primi reperti alimentari. Il lavoro è iniziato nel 2023, con un cantiere aperto al via della **nuova fase di scavo**, in collaborazione con il **Centro Hera**, un progetto di conservazione e studio dedicato ai reperti archeologici della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante gli scavi archeologici a Torretta, gli operai hanno scoperto reperti antichi che risalgono a tempi passati.

Verona riapre uno dei suoi tesori archeologici.

RECORD PER I PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

