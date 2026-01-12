Apple ha scelto Google per la nuova Siri

Apple ha deciso di collaborare con Google per migliorare le capacità di intelligenza artificiale di Siri. Questa collaborazione mira a offrire agli utenti un’esperienza più precisa e affidabile, integrando le competenze di Google nel settore delle tecnologie vocali. La scelta sottolinea l’importanza di partnership strategiche nel campo dell’innovazione digitale, senza alterare le caratteristiche distintive dei prodotti Apple.

Apple ha scelto Google per potenziare le sue funzionalità di intelligenza artificiale per prodotti come Siri. La partnership pluriennale si baserà sui modelli Gemini di Google e sulla tecnologia cloud. "Dopo un'attenta valutazione, abbiamo stabilito che la tecnologia di Google fornisce la base. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Apple e Google insieme: accordo da un miliardo per rivoluzionare Siri nel 2026

Leggi anche: Google ha iniziato a distribuire la nuova UI della ricerca vocale su App Google

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Google, Apple e Samsung: aggiornamenti, AI e nuovi dispositivi per un 2026 hi-tech; Non ti ricordi dove hai lasciato l’auto? Ora ci pensa (anche) Google Maps; Il 2026 di Apple la sfida dell’Ai e l’anno delle opportunità; Apple cambia le regole della sicurezza su iOS: il test nascosto in iOS 26.3.

Apple conferma che Gemini di Google alimenterà le nuove funzionalità di Siri - Apple conferma l’uso dei modelli Gemini di Google per future funzioni di Siri e Apple Intelligence. ispazio.net