Alexa no significa no | clienti di Amazon Prime furiosi ecco cosa sta succedendo con l’assistente virtuale

Recentemente, alcuni clienti di Amazon Prime hanno espresso insoddisfazione riguardo alla decisione di attivare automaticamente la versione Plus di Alexa. Questa scelta ha generato discussioni sulla gestione delle impostazioni e sulla trasparenza delle modifiche apportate dall’azienda. Di seguito, analizziamo i motivi delle proteste e le implicazioni di questa novità per gli utenti.

I clienti di Amazon Prime hanno criticato il colosso dell’e-commerce dopo la decisione dell’azienda di attivare automaticamente la versione Plus di Alexa. La multinazionale guidata da Jeff Bezos ha sviluppato un’aggiornamento dell’assistente digitale, potenziato grazie all’Ia. La novità è emersa su Reddit, dove un utente ha postato la comunicazione ricevuta via mail. “Alexa+ è in arrivo sul tuo dispositivo Echo”, questo è il messaggio recapitato agli abbonati a Prime, che hanno risparmiato 19.99 dollari al mese per la nuova versione dell’assistente digitale. Tuttavia, gli iscritti non hanno apprezzato il regalo di Amazon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

