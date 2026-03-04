Applausi e mamme commosse per il ritorno degli studenti bloccati a Dubai

Circa duecento studenti, molti dei quali minorenni, sono rientrati in Italia con un volo proveniente da Dubai. Il ritorno ha suscitato applausi e emozione tra le mamme presenti, che hanno accolto i propri figli con commozione. La vicenda riguarda un gruppo di ragazzi che erano rimasti bloccati all’estero e ora sono tornati nel paese.

Circa duecento ragazzi, per la maggior parte minorenni, sono tornati da Dubai con un volo organizzato dalla Farnesina e che è atterrato a Malpensa: ad accoglierli genitori e amici, che non hanno lesinato applausi, foto e abbracci, dopo al preoccupazione delle scorse ore a causa dello scoppio della guerra in Iran e dell'allargamento del conflitto.