Fissato il ritorno a casa degli studenti abruzzesi bloccati a Dubai | voleranno da Abu Dhabi a Milano

Gli studenti abruzzesi che si trovavano a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo torneranno in Italia il 3 marzo. Partiranno da Abu Dhabi e arriveranno a Milano, dove sono stati programmati i voli di rientro. La data di partenza è stata comunicata e il viaggio si svolgerà nella giornata di martedì.