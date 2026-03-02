Fissato il ritorno a casa degli studenti abruzzesi bloccati a Dubai | voleranno da Abu Dhabi a Milano
Gli studenti abruzzesi bloccati a Dubai per la chiusura dello spazio aereo torneranno in Italia nella giornata di martedì 3 marzo. Ne dà notizia il sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi. I giovani partiranno con un volo da Abu Dhabi diretto a Milano, dove atterreranno a Malpena intorno alle 16, poi.
Studenti minorenni veneti bloccati a Dubai, Tajani: domani il rientro a Malpensa. «Partenza in pullman dagli alberghi alle 7 per Abu Dhabi, poi volo speciale»PADOVA - Torneranno a casa domani gli studenti minorenni veneti bloccati a Dubai con un volo previsto in arrivo a Malpensa.
Studenti bolognesi verso il rientro da Dubai, Tajani: “Volo speciale Abu Dhabi-Milano”. Il preside: “Stanno bene”Bologna, 2 marzo 2026 – Si attende per domani il ritorno dei cinque studenti del liceo Malpighi di Bologna, che risultano tra gli italiani ancora a...