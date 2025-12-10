Legalità protocollo di intesa tra Comune e Sos Impresa Avellino

Il Comune di Avellino e SOS Impresa Avellino hanno firmato un Protocollo di Intesa per promuovere la legalità e tutelare il territorio, rafforzando il sostegno alle vittime di criminalità. L’accordo, approvato con deliberazione commissariale, rappresenta un passo importante nella lotta contro la delinquenza e nella promozione di un ambiente più sicuro e rispettoso delle regole.

SOS Impresa Avellino: "Assicuriamo sostegno costante alle vittime". Firmato con il Comune il Protocollo per legalità e protezione del territorio L'Associazione SOS Impresa Avellino APS comunica la sottoscrizione, da parte del Comune di Avellino, del Protocollo di Intesa a favore della Legalità e contro la delinquenza, approvato con deliberazione commissariale. Il nuovo accordo rafforza il rapporto di cooperazione tra l'associazione e l'ente comunale, con l'obiettivo di offrire maggiore tutela alle vittime di usura, racket e sovraindebitamento. Attraverso il Protocollo, SOS Impresa assicura un impegno operativo continuo e qualificato, mettendo a disposizione sportelli di ascolto, assistenza gratuita, iniziative di prevenzione e attività di accompagnamento per cittadini e imprenditori in difficoltà.

