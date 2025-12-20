Tre protocolli, siglati ieri dall’Amministrazione comunale e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil per mettere concretamente al centro dell’azione amministrativa la qualità e tutela del lavoro negli appalti, la digitalizzazione e la negoziazione sociale. La firma è avvenuta ieri nella sala Giunta dopo la presentazione dell’iniziativa alla quale hanno preso parte il sindaco Lorenzo Radice, il segretario generale Riccardo Nobile e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali: Eros Lanzoni, Cisl, Mario Principe di Cgil e Luigi Tripodi per la Uil. È stato il sindaco a spiegare il senso dell’accordo, sottolineando l’importanza di un momento che non è non solo un rinnovo burocratico (il protocollo sugli appalti è alla sua seconda versione, ora aggiornata con le novità del settore) ma un vero e proprio rilancio della tutela e della qualità del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Obiettivo trasparenza. Appalti, contratti e digitale. Sulla tutela del lavoro patto Comune-sindacati

