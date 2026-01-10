il lato oscuro della groenlandia che nessuno racconta

La Groenlandia, spesso vista come un paesaggio di ghiaccio e tranquillità, cela aspetti meno conosciuti e più complessi. Niviaq Korneliussen si distingue come una voce che rompe gli schemi, offrendo uno sguardo autentico sulla realtà contemporanea dell’isola. In questa introduzione, esploreremo i dettagli di un lato meno appariscente della Groenlandia, lontano dai classici stereotipi, per comprenderne le sfumature più profonde.

Il nome di Niviaq Korneliussen viene sempre accostato all’aggettivo “imprevedibile”: una scrittrice imprevedibile, con un bestseller imprevedibile, e protagonista di una storia imprevedibile nella Groenlandia dei nostri giorni. Il libro di Korneliussen, Una notte a Nuuk, racconta la storia di cinque giovani groenlandesi che fanno i conti con la propria identità sessuale ed è stato nominato a diversi premi. Il New Yorker ha anche pubblicato un articolo su Korneliussen, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico descrivendo una Groenlandia che la maggior parte delle persone non ha mai neanche immaginato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

