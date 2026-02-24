Piacenza Expo un hub di marketing Da Apimell a ’Wine & passion’ Un circolo virtuoso per l’indotto

Piacenza Expo ha avviato un nuovo ciclo di eventi, portando più visitatori e affari nel quartiere fieristico. La causa è la crescita di iniziative dedicate al settore enogastronomico e del marketing territoriale, come Apimell e Wine & Passion. Questi eventi attirano aziende e professionisti, creando un circolo positivo di opportunità economiche. La rinnovata attenzione si traduce in un aumento di presenze e di investimenti locali. Piacenza Expo si prepara a diventare un punto di riferimento nel settore.

Il 2026 si apre per Piacenza Expo sotto il segno di una maturità progettuale che trasforma il quartiere fieristico in un vero e proprio hub di marketing territoriale. Non più solo un contenitore di eventi, ma una piattaforma dinamica capace di interpretare le complessità attuali. Supportata da una rete di 24 soci pubblici e privati, la fiera piacentina si conferma un asset strategico capace di generare un indotto vitale per l'intera città. La capacità organizzativa di Piacenza Expo si esprime al massimo nelle manifestazioni a gestione diretta, eventi cuciti su misura per le esigenze dei mercati.