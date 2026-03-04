Anziani morti in ambulanza l' indagato nega ogni accusa

Un operatore della Croce Rossa di Forlimpopoli, di 27 anni, è stato indagato in relazione alla morte di anziani avvenuta a bordo delle ambulanze. L’uomo ha dichiarato di non aver avuto responsabilità nei decessi e ha negato ogni accusa. La vicenda riguarda alcuni casi di decesso di anziani durante il trasporto, mentre l’indagato si difende dalle accuse.

Luca Spada, 27 anni, operatore della croce rossa di Forlimpopoli, nega ogni accusa: "non sono stato io a uccidere tutti quegli anziani a bordo delle ambulanze" dice. Per la Procura di Forlì è tutto da verificare. Spada è accusato di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso attraverso sostanze venefiche, ovvero letali. Al momento si parla di 5 morti sospette ma sono in corso accertamenti anche su altri decessi. Secondo la Procura avrebbe agito in serie, somministrando ai pazienti iniezioni tossiche, durante il trasporto dalle case di cura - dove erano ospiti - all’ospedale di Forlì, per fare visite o terapie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

5 anziani morti sull'ambulanza a Forlì, indagato operatore CriBOLOGNA, 02 MAR – Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, residente nel Forlivese, è indagato dalla Procura di Forlì con l'ipotesi di accusa di...

Cinque anziani morti in ambulanza, indagato 27enne della Croce Rossa per omicidio plurimoForlì, 2 marzo 2026 – Un'ombra pesantissima si allunga sul sistema di soccorso del Forlivese.

Morti sospette in ambulanza, la Procura di Forlì indaga: chi è l'autista che respinge le accuseMorti sospette durante trasporti sanitari in ambulanza: indagato un giovane autista della Croce Rossa per il decesso di cinque anziani. Chi è l'autista che respinge le accuse.

Autista indagato per le morti sospette in ambulanza a Forlì si difende, erano già in condizioni criticheL'autista dell'ambulanza in cui sono morti cinque anziani a Forlì nega le accuse e sottolinea che tutti i pazienti deceduti erano malati terminali

Le morti sospette di cinque anziani, tutti con patologie croniche, sono avvenute durante o subito dopo alcune operazioni di trasporto «secondario», cioè trasferimenti organizzati in ambulanza per esigenze cliniche non di emergenza (visite, esami o controlli sa

Le morti sospette di cinque anziani, tutti con patologie croniche, sono avvenute durante o dopo alcune operazioni di trasporto «secondario», trasferimenti organizzati in ambulanza per esigenze cliniche non di emergenza (visite, esami o controlli sanitari)