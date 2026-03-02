Cinque anziani morti in ambulanza indagato 27enne della Croce Rossa per omicidio plurimo

A Forlì un operatore della Croce Rossa di 27 anni è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio plurimo. La vicenda riguarda il decesso di cinque anziani avvenuto durante un intervento in ambulanza. La procura sta conducendo le indagini per fare chiarezza sui fatti. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Forlì, 2 marzo 2026 – Un'ombra pesantissima si allunga sul sistema di soccorso del Forlivese. Un operatore della Croce Rossa di 27 anni è attualmente indagato dalla Procura di Forlì con l'accusa di omicidio plurimo. Al centro dell'inchiesta c'è la morte misteriosa di cinque anziani, avvenuta a bordo delle ambulanze durante il tragitto tra le loro abitazioni e l'ospedale. I tragici episodi si concentrano in un arco temporale ben preciso, compreso tra il mese di febbraio e l'estate del 2025. Il filo rosso che unirebbe i cinque decessi è proprio la presenza del ragazzo sul mezzo di soccorso in tutti i frangenti finiti sotto la lente degli inquirenti.