5 anziani morti sull’ambulanza a Forlì indagato operatore Cri

Cinque anziani sono deceduti a bordo di un’ambulanza a Forlì. La Procura ha aperto un’indagine e ha iscritto nel registro degli indagati un operatore della Croce Rossa di 27 anni. Al momento, si stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze dei decessi. La vicenda è sotto esame delle autorità competenti.

BOLOGNA, 02 MAR – Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, residente nel Forlivese, è indagato dalla Procura di Forlì con l'ipotesi di accusa di omicidio plurimo per la morte di cinque anziani avvenuta a bordo di ambulanze tra il febbraio e l'estate del 2025. A riportarlo è il 'Corriere Romagna', oggi in edicola. I decessi, sono tutti avvenuti durante il trasferimento dal domicilio verso l'ospedale, alla presenza del medesimo operatore sui mezzi di soccorso. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo operativo di Forlì con il supporto del Nas, sono ancora in corso. L'uomo, attualmente non in servizio, respinge ogni addebito.