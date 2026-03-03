Morti in ambulanza almeno cinque decessi sospetti di anziani | Omicidi premeditati e con sostanze letali

Un’indagine giudiziaria riguarda almeno cinque anziani morti in ambulanza tra Forlì e Santa Sofia, con sospetti di omicidi premeditati e somministrazione di sostanze letali. L’inchiesta si concentra su un autista coinvolto in questi decessi e si sta concentrando sui dettagli delle circostanze in cui sono avvenuti. La vicenda sta attirando l’attenzione sulle modalità di trasporto e sulla sicurezza dei pazienti.

Un'inchiesta giudiziaria scuote il mondo dei trasporti sanitari tra Forlì e Santa Sofia. L'autista di ambulanze, sospeso dalla Croce Rossa, è indagato per omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e dall'uso di sostanze venefiche o altri mezzi insidiosi, come riferiscono fonti investigative all'ANSA. L'indagine, coordinata dalla Procura di Forlì e condotta dai carabinieri, è scattata dopo la morte sospetta di diversi anziani durante o subito dopo il trasporto in ospedale tra febbraio 2025 e i mesi successivi. Ad oggi, sono almeno cinque i decessi sotto esame, tra cui una donna deceduta lo scorso novembre, su cui è stata già eseguita un'autopsia per chiarire le cause del decesso.