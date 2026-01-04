sale a 24 il numero dei morti identificati

Dei quasi 50 morti nell'incendio del locale "Le Constellation" di Crans Montana, sono diventati adesso 24 i corpi a cui la polizia svizzera ha dato un nome e un cognome: oltre agli italiani identificati nelle ultime ore, tra i nuovi identificati si sono aggiunte quattro giovani ragazze svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31 anni, 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un cittadino turco di 18 anni. 9 gennaio lutto nazionale. Per l'immane tragedia che rimarrà per sempre scolpita nella memoria e nei cuori della Svizzera, dell'Italia e di numerosi altri Paesi per la perdita di giovani vite, la confederazione elvetica ha stabilito una giornata di lutto nazionale per la giornata di venerdì 9 gennaio in memoria delle vittime dell'incendio scoppiato all'interno del disco bar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

