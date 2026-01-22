Il Pd si spacca sull' antisemitismo I riformisti non firmano il testo di Giorgis

Il dibattito interno al Pd riguarda la questione dell'antisemitismo, con i senatori riformisti che hanno deciso di non firmare il testo presentato dal senatore Andrea Giorgis. La decisione mette in luce le differenze di vedute all'interno del partito e si inserisce nel contesto delle riflessioni sulla lotta ai fenomeni di intolleranza. La discussione prosegue, evidenziando le tensioni e le diverse sensibilità tra le varie anime del partito.

I senatori riformisti del Pd non sottoscriveranno il disegno di legge ufficiale del partito contro l'antisemitismo redatto dal senatore Andrea Giorgis e oggi discusso all'assemblea del gruppo. Lo ha detto ai giornalisti il dem Graziano Delrio, che ha fatto mettere a verbale il suo no al testo insieme ai senatori Sensi, Malpezzi, Verini e Zampa. Delrio ha spiegato di ritenere necessaria una legge specifica contro l'antisemitismo, mentre il ddl discusso oggi punterebbe invece a contrastare le discriminazioni in senso più ampio, tra cui quelle antisemite. Nel testo di Giorgis, infatti, non figurano né la definizione di antisemitismo dell'Ihra (International holocaust remembrance alliance), prevista nel testo Delrio e finita al centro delle polemiche, e nemmeno la 'Dichiarazione di Gerusalemme'. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

