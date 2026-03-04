Annullato il pellegrinaggio in Terra Santa Oggi messe per la pace

A causa della grave escalation della crisi in Medio Oriente, gli organizzatori hanno deciso di annullare il pellegrinaggio in Terra Santa programmato per ieri, con la partecipazione di oltre 40 persone. Oggi sono state celebrate messe per la pace. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e di tutela dei partecipanti. La partenza prevista non si è più svolta.

GROSSETO La grave escalation della crisi in Medio Oriente e la conseguente instabilità dell'intera area hanno imposto una decisione sofferta ma necessaria: l'annullamento del pellegrinaggio in Terra Santa che sarebbe dovuto partire ieri con oltre 40 pellegrini. Una scelta obbligata dall'impossibilità di garantire la sicurezza e la regolarità del viaggio, ma che trasforma l'itinerario fisico in un cammino spirituale di intercessione. Aderendo all'iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, anche quest'anno le comunità ecclesiali della Diocesi di Grosseto (in foto il vescovo) si uniranno oggi nella celebrazione della Santa Messa per le vittime delle guerre e per invocare una pace "disarmata e disarmante" in Ucraina, in Terra Santa e in tutto il mondo.