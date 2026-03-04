Android 16 qpr3 porta finalmente una modalità desktop nativa sul tuo telefono

Con Android 16 QPR3, i dispositivi Pixel compatibili possono ora utilizzare una modalità desktop integrata. Questa funzionalità consente di trasformare il telefono in una postazione di lavoro più completa, senza bisogno di applicazioni esterne. La novità segna un passo avanti nella convergenza tra smartphone e ambiente desktop, offrendo agli utenti una nuova possibilità di utilizzo del dispositivo.

La convergenza tra mobile e desktop si consolida grazie a una modalità desktop nativa introdotta con Android 16 QPR3 sui dispositivi Pixel idonei. questa innovazione trasforma lo smartphone in una workstation multitasking quando viene collegato a display esterni, ampliando significativamente le possibilità di produttività. android 16 qpr3 desktop mode: gestione nativa delle finestre e barra delle attività. Il principio è semplice: si collega lo smartphone a un monitor esterno tramite usb?c, si associa una tastiera e un mouse Bluetooth e si passa da una mera duplicazione dello schermo a un ambiente desktop completo. Nell’area di lavoro dedicata è presente una barra delle attività, con app pin? fissate e la possibilità di gestire più finestre in contemporanea, offrendo un flusso di lavoro multitasking fluido. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

