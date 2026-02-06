Infinix aggiornamento android 16 con intelligenza artificiale avanzata per il tuo telefono

Infinix ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i suoi smartphone, basato su Android 16. L’update, chiamato XOS 16, introduce funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, pensate per migliorare la produttività e la gestione del telefono. Gli utenti potranno usufruire di strumenti più intelligenti, che facilitano la creazione di contenuti e ottimizzano le operazioni quotidiane.

questo articolo illustra l'aggiornamento xos 16 di infinix, basato su android 16, con una forte enfasi sull'intelligenza artificiale e su nuove funzionalità pensate per aumentare produttività, contenuti e gestione del dispositivo. l'upgrade verrà distribuito inizialmente sui nuovi dispositivi e successivamente tramite rollout graduale per i modelli esistenti, offrendo una grafica rinnovata, migliori prestazioni di gioco e una gestione energetica più efficiente. infinix xos 16 arriva con un focus sull'ia. , con l'ia che resta al centro dell'esperienza, infinix integra una serie di funzioni di produttività attorno all'assistente Folax, capace di salvare contenuti dallo schermo e di generare riassunti o bozze.

