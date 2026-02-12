Chrome per android ottiene finalmente una funzione desktop

Chrome per Android si aggiorna e introduce finalmente la funzione di pin delle schede. Con la versione 144, gli utenti potranno bloccare le schede più importanti, mantenendole sempre a portata di mano. La novità rende più facile gestire le pagine aperte e riduce il rischio di chiudere accidentalmente siti utili. La funzione era molto richiesta e ora è disponibile anche su mobile, portando più praticità nella navigazione quotidiana.

l'introduzione: si segnala l'implementazione della funzione di pin delle schede in chrome per android, introdotta con la versione 144. questa novità amplia le capacità di gestione delle schede su dispositivi mobili, offrendo un accesso rapido alle pagine più utilizzate e una navigazione più ordinata. l'articolo sintetizza come attivare la funzione, come si comporta l'interfaccia e quali opzioni di configurazione sono disponibili, mantenendo un taglio tecnico e orientato all'utente. è stato introdotto il pin delle schede su chrome per android. nell'aggiornamento recente di chrome per android, è stato aggiunto il pin delle schede, una funzionalità che replica una scelta già presente sul desktop.

