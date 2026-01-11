‘Sono il colpevole desiderato mi aspetto il processo’ | Andrea Sempio sul delitto di Garlasco a Verissimo
Andrea Sempio, coinvolto nel caso di Chiara Poggi, torna a parlare a Verissimo, affrontando il delicato tema del processo. Dopo aver vissuto un lungo percorso giudiziario, la sua presenza apre nuovamente il dibattito pubblico su uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Un’occasione per approfondire le dinamiche di una vicenda che ha segnato l’opinione pubblica e l’ambito giudiziario italiano.
Il ritorno dell’incubo giudiziario. Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nel caso di Chiara Poggi, torna al centro della scena mediatica e giudiziaria. Lo fa scegliendo il salotto televisivo di Verissimo, dove racconta quello che definisce “l’anno più difficile” della sua vita. Il 2025, per lui, segna la terza iscrizione nel registro degli indagati per uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. Sempio non si sottrae: “Ci aspettiamo il rinvio a giudizio, nel senso di arrivare all’udienza preliminare. È lì che puntiamo al proscioglimento. Non ci sono elementi per andare a processo”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Garlasco, la verità di Andrea Sempio a Verissimo: «Mi aspetto un rinvio a giudizio. Sono un colpevole desiderato. Chi ha ucciso Chiara Poggi? Alberto Stasi»
Leggi anche: Delitto di Garlasco, Sempio in tv: “Mi aspetto il rinvio a giudizio. Sono il colpevole desiderato”
Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: "Sono un colpevole desiderato" - Ci aspettiamo il rinvio a giudizio nel senso di arrivare ad un'udienza preliminare". adnkronos.com
Alberto Stasi a sorpresa a Pavia per l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco
I coniugi Moretti sono colpevoli di aver costruito una trappola mortale e sappiamo di fughe tra le fiamme con la cassa in mano. L’amministrazione comunale è colpevole di non aver mai fatto controlli. Tsunami, terremoti, valanghe sono disgrazie. Crans-Montan - facebook.com facebook
"Non sono colpevole, sono innocente. Sono un uomo perbene". Queste le prime parole di #NicolasMaduro, rivolgendosi al giudice Alvin Hellerstein nell'aula del tribunale federale di Manhattan, a #NewYork x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.