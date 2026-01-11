‘Sono il colpevole desiderato mi aspetto il processo’ | Andrea Sempio sul delitto di Garlasco a Verissimo

Andrea Sempio, coinvolto nel caso di Chiara Poggi, torna a parlare a Verissimo, affrontando il delicato tema del processo. Dopo aver vissuto un lungo percorso giudiziario, la sua presenza apre nuovamente il dibattito pubblico su uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Un’occasione per approfondire le dinamiche di una vicenda che ha segnato l’opinione pubblica e l’ambito giudiziario italiano.

Il ritorno dell’incubo giudiziario. Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nel caso di Chiara Poggi, torna al centro della scena mediatica e giudiziaria. Lo fa scegliendo il salotto televisivo di Verissimo, dove racconta quello che definisce “l’anno più difficile” della sua vita. Il 2025, per lui, segna la terza iscrizione nel registro degli indagati per uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. Sempio non si sottrae: “Ci aspettiamo il rinvio a giudizio, nel senso di arrivare all’udienza preliminare. È lì che puntiamo al proscioglimento. Non ci sono elementi per andare a processo”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

