Milan Allegri dopo il pareggio contro il Como | Ci vuole sempre molta calma guadagnato un punto su Juve Napoli e Roma Il calcio è bello perché c’è sempre un imprevisto

Massimiliano Allegri ha commentato il pareggio del Milan contro il Como, spiegando che “ci vuole sempre molta calma”. La squadra rossonera ha guadagnato un punto importante, mantenendo il vantaggio su Juventus, Napoli e Roma. Allegri ha sottolineato che il calcio riserva sempre sorprese e imprevisti, anche in partite come questa. Dopo il match, il tecnico ha insistito sull’importanza di restare lucidi, anche quando il risultato non è positivo. La gara si è conclusa con un 1-1, lasciando il Milan in una posizione di equilibrio in classifica.

Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Milan Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz e ‘salva’ Maignan dopo la papera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Allegri dopo il pareggio contro il Como: «Ci vuole sempre molta calma, guadagnato un punto su Juve, Napoli e Roma. Il calcio è bello perché c’è sempre un imprevisto» Leggi anche: Allegri sul pari del Milan: «Calma, guadagnato punti sui rivali. Il calcio è bello per gli imprevisti» Allegri dopo Roma Milan: «Un punto importante guadagnato sul Napoli, vi spiego il perché dei cambi in attacco»Dopo il pareggio tra Roma e Milan, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato l'importanza del punto conquistato, sottolineando il motivo dei cambi in attacco. MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA PRE COMO-MILAN:ABBIAMO BISOGNO DI FARE PUNTI FONDAMENTALI... Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Allegri: 'Un po' addormentati ma può essere una partita chiave'; Allegri: Che dormita sul loro gol, dobbiamo crescere. Modric un esempio, ha un'umiltà pazzesca; Modric regala tre punti a Allegri: il Milan vince a Pisa e resta in scia all'Inter, espulso Rabiot; Allegri: Qualificazione Champions è vita o morte per le società. Bastoni? Situazioni sempre accadute. Milan, le parole di Allegri dopo il pareggio contro il ComoIl mister rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti su DAZN nel post gara. msn.com Segui in diretta le parole di Allegri in conferenza dopo Milan-ComoMassimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con ... milannews.it Caos Allegri in Milan-Como, che confusione in panchina: il labiale all'arbitro dice tutto facebook #Milan, #Allegri come #Fonseca: il record che unisce presente e passato rossonero #SerieA #SempreMilan x.com