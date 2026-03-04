Ancona | 10 milioni di detonatori bloccati prima dell’imbarco

Nel porto di Ancona, un carico di detonatori dal valore di 10 milioni di euro è stato sequestrato prima dell’imbarco grazie all’operazione Clean Shot. Si tratta di un traffico di esplosivi che poteva finire a bordo di un traghetto passeggeri. Le forze dell’ordine hanno intercettato e bloccato il materiale esplosivo, prevenendo potenziali incidenti.

Un carico esplosivo capace di trasformare un traghetto passeggeri in una trappola infernale è stato sventato nel porto di Ancona grazie all'operazione Clean Shot. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 10 milioni di detonatori e centinaia di migliaia di proiettili che viaggiavano su un mezzo pesante dichiarato erroneamente come contenente merce varia. Il conducente è stato denunciato per detenzione abusiva e uso di atto falso, evitando così un disastro imminente. La scoperta nasce da un'analisi minuziosa dei flussi commerciali tra Italia e Grecia, dove gli inquirenti hanno incrociato rotte e volumi per individuare un'anomalia specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Porto di Ancona, sequestro record: 10 milioni di detonatori pronti all'imbarcoAncona, 4 marzo 2026 - Un carico esplosivo capace di trasformare un traghetto passeggeri in una trappola infernale.

Maxi sequestro di esplosivi al porto: scoperte 314mila munizioni e 10 milioni di detonatori pronti per essere imbarcati su una nave passeggeriANCONA - Un carico di circa 314 mila munizioni e 10 milioni e 584 mila detonatori, materiale riconducibile a due società italiane e destinato, almeno...

