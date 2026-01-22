Milano Cortina anche il Politecnico entra in gara | così le tecnologie aiutano lo sport

Milano Cortina 2026 vede il coinvolgimento del Politecnico, che utilizza tecnologie innovative per supportare lo sport. Attraverso dispositivi indossabili, analisi matematiche e nuove soluzioni di design, si mira a migliorare le performance atletiche, ottimizzare le attrezzature e sviluppare strategie di gara più efficaci. Questi strumenti rappresentano un progresso nel modo in cui la tecnologia si integra con il mondo dello sport, offrendo nuove opportunità di sviluppo e innovazione.

Milano, 22 gennaio 2026 – Dai dispositivi “indossabili“ - in grado di misurare, elaborare e trasmettere parametri fisiologici e fisici - al linguaggio della matematica per descrivere, simulare e ottimizzare la performance atletica, le attrezzature sportive e le strategie di gara, passando dall’architettura dello sport e dal design. Verso Milano-Cortina 2026 il Politecnico di Milano mostra “ una panoramica di quelle che sono le nostre tecnologie per gli sport ”, spiega Pierangelo Metrangolo, delegato alle attività sportive, inquadrando “Winter Sports Tech“: “Dai laboratori di ricerca sono usciti metodi, attrezzature, nuovi dispositivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

