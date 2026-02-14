Centrodestra verso il voto Uniti alle amministrative | Noi alternativa credibile
Il centrodestra annuncia che parteciperà alle elezioni amministrative del prossimo anno con una lista unitaria. La decisione nasce dalla volontà di presentarsi come una vera alternativa ai governi attuali. I leader dei vari partiti hanno già iniziato a discutere sui candidati e sui programmi, puntando a rafforzare la loro presenza nelle città più grandi.
Il centrodestra si presenterà unito alle elezioni del prossimo anno per tentare di conquistare palazzo civico. E per farlo uniranno le forze Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Ad annunciarlo sono Andrea Tosi segretario provinciale della Lega, Gianenrico Spediacci segretario provinciale Forza Italia e Massimiliano Manuel, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia. Il centrodestra affila le armi in vista della tornata elettorale della primavera del prossimo anno, quella in cui i cittadini voteranno per il rinnovo del sindaco. Per raggiungere il più alto consenso popolare il centrodestra gioca la carta dell’unità sin dai nastri di partenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
