Alzo le mani Garlasco De Rensis guarda il video e lo ammette Cosa è successo
Nel caso di Garlasco, De Rensis ha riconosciuto il contenuto del video. La vicenda giudiziaria riguardante l’omicidio di Chiara Poggi continua a suscitare attenzione e discussioni, riaccendendo il confronto sulle diverse interpretazioni della dinamica degli eventi. Un episodio che contribuisce a mantenere vivo il dibattito pubblico e le analisi sul processo e le sue implicazioni.
Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito televisivo e giudiziario, riaccendendo uno scontro mai sopito sulle ricostruzioni della dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. A riportare la vicenda sotto i riflettori è stata una nuova puntata di Ignoto X, condotta da Pino Rinaldi su La7, dove sono state discusse alcune ipotesi alternative rispetto a quelle che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. >> “I giudici hanno deciso così”. Garlasco, dopo mesi di attesa l’annuncio ufficiale sull’indagine: niente più dubbi. Cosa sta succedendo Durante la trasmissione viene mostrato un filmato del 2009, realizzato dagli avvocati della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
"Sono imbarazzato, alzo le mani. Non so perché guardiamo questo filmato": l'avvocato di Stasi sbotta a Ignoto X sulla nuova ricostruzione del delitto di Garlasco - De Rensis commenta a 'Ignoto X' la ricostruzione alternativa sull'omicidio di Chiara Poggi: "Imbarazzato, conta solo ciò che dice la Procura"
