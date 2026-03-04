alunni a lezione di storia vissuta

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno recentemente partecipato a una lezione di storia organizzata dall'associazione Linea Gotica di Brancoli. Durante l'incontro, i membri dell'associazione hanno condiviso testimonianze e materiali relativi alla Linea Gotica, fornendo agli studenti un approfondimento diretto sulle vicende storiche di quel periodo. L'evento ha coinvolto i ragazzi in un'esperienza di apprendimento diversa dal normale.

L’associazione Linea Gotica di Brancoli è stata ospite della Scuola secondaria di Primo grado “Nottolini” a indirizzo musicale di Lammari per un’attività di divulgazione storica e di sensibilizzazione alla memoria rivolta a tutti gli alunni delle classi terze che stanno studiando il periodo storico della IIª Guerra Mondiale. "Quello che abbiamo voluto fare in questa speciale occasione “fuori casa” – spiega il presidente Simone Micheli – è approfondire le tematiche inerenti la storia locale e la storia delle persone. Ci siamo concentrati sulla storia locale, un tema che sui libri scolastici è poco presente, ma che riteniamo di fondamentale importanza perché fa capire che la guerra che studiano e che purtroppo è di attualità tutt’oggi, è passata anche di qua con tutte le sue conseguenze e sofferenze del caso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

