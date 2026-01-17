La scuola va demolita | alunni a lezione in parrocchia

A causa di problemi strutturali, la scuola primaria Pascoli sarà demolita. Dal 9 febbraio, gli studenti continueranno le lezioni presso gli spazi messi a disposizione dalla parrocchia, fino alla fine dell’anno scolastico. La decisione, comunicata con un avviso minimo al Comune, garantisce la continuità educativa in un contesto temporaneo, in attesa di soluzioni definitive per la struttura.

La scuola primaria Pascoli va demolita, l’avviso al Comune è stato minimo e la soluzione individuata è che, a partire da lunedì 9 febbraio, gli alunni proseguiranno le lezioni negli spazi messi a disposizione dalla parrocchia fino a fine anno scolastico. A Quattro Castella cresce l’attesa per l’apertura del nuovo polo scolastico finanziato dal Pnrr, che a partire da settembre riunirà in un unico edificio moderno la elementare Pascoli e la secondaria Balletti. Per rispettare le scadenze previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Comune dovrà procedere alla demolizione dell’attuale edificio della Pascoli entro il 31 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

