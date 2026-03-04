Alpini la Festa Granda 2027 sarà a Pecorara

La Festa Granda 2027 degli Alpini si terrà per la prima volta a Pecorara, un paese dell’Alta Val Tidone. La tradizionale adunata provinciale, organizzata dal Gruppo Alpini locale, sarà ospitata nel comune, che ha un gruppo attivo dal 1952. L’evento rappresenta un momento importante per la comunità alpina della zona.

Per la prima volta da quando è stata istituita, la “Festa Granda”, tradizionale e storica adunata provinciale degli Alpini, sarà ospitata a Pecorara di Alta Val Tidone, affidata al locale Gruppo Alpini, fondato nel 1952. L’appuntamento è per il settembre 2027 e la decisione è arrivata nel corso dell’assemblea sezionale delle Penne Nere a Carpaneto dove, nella votazione, Pecorara ha superato le altre due candidature in lizza. «Questa scelta, condivisa dagli stessi alpini, è motivo di onore e di orgoglio per il nostro Gruppo. La “Festa Granda” rappresenta soprattutto un riconoscimento per quanto abbiamo fatto negli anni - commenta il capogruppo di Pecorara, Piero Valorosi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il bilancio della Statale. Lavori in Ca’ Granda: "Così sarà più green"Due anni di tempo per la riqualificazione energetica di tutta la Ca’ Granda, con un investimento complessivo di 15 milioni di euro.

Firenze, successo per la festa dei 70 anni di Fiorenzo Smalzi con amici e AlpiniFirenze, 26 gennaio 2026 - Domenica scorsa numerosi amici, tra loro tanti Alpini hanno festeggiato i settant’anni di Fiorenzo Smalzi, storico gestore...

Altri aggiornamenti su Festa Granda.

Temi più discussi: Alpini, Gazzola confermato presidente provinciale; A San Michele la festa colorata della parata della macedonia; Carnevale a Salto, festa semplice ma dal cuore grande; Grande festa a Cembra per i campioni del curling: Questo traguardo rappresenta un nuovo punto di partenza per il futuro.

Alpini, la Festa Granda sarà a Pecorara. Albertini Opportunità per il territorioPer la prima volta da quando è stata istituita, la Festa Granda, tradizionale e storica adunata provinciale degli Alpini, sarà ospitata a Pecorara di Alta ... piacenzasera.it

Alpini, la festa attesa da 5 anni: in arrivo oltre 3mila penne nereVO' - Oltre tremila alpini convergeranno oggi a Vo' per celebrare il 55° anniversario di fondazione del gruppo di Teolo e Vo', una festa attesa da cinque anni. Il cinquantesimo era saltato per la ... ilgazzettino.it

Oggi Assemblea dei Delegati Sezione di Piacenza a Carpaneto Piacentino nel corso della quale il Gruppo di Pecorara si è aggiudicato la Festa Granda 2027. A loro i nostri complimenti! facebook