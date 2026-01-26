Firenze successo per la festa dei 70 anni di Fiorenzo Smalzi con amici e Alpini

Domenica scorsa a Firenze si è svolta la celebrazione dei 70 anni di Fiorenzo Smalzi, con la partecipazione di amici e Alpini. Smalzi, noto per aver gestito il Caffè Letterario Le Giubbe Rosse dal 1988 al 2008, è stato al centro di un evento che ha riunito persone legate alla sua storia e alla tradizione culturale della città. La manifestazione ha sottolineato l’importanza di un personaggio emblematico del panorama fiorentino.

Firenze, 26 gennaio 2026 - Domenica scorsa numerosi amici, tra loro tanti Alpini hanno festeggiato i settant'anni di Fiorenzo Smalzi, storico gestore dell'altrettanto storico Caffè Letterario Le Giubbe Rosse dal 1988 al 2008. Per l'occasione, all'Auditorium al Duomo in via de' Cerretani, è stato presentato il libro "Asolo corale per le Giubbe Rosse", curato da Massimo Mori. A introdurre è stato il giornalista Enrico Nistri. Nel corso della festa di compleanno di Fiorenzo Smalzi, in passato ufficiale degli Alpini, è stato presentato anche la seconda edizione del volume " L'Angolo delle Occasioni.

