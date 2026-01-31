Il bilancio della Statale Lavori in Ca’ Granda | Così sarà più green

La Statale di Milano avvia una grande riqualificazione energetica nel suo storico complesso di Ca’ Granda. In due anni, i lavori puntano a rendere il campus più sostenibile, con un investimento di 15 milioni di euro. I lavori sono partiti e coinvolgono diversi edifici dell’ateneo. L’obiettivo è ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica, portando avanti un progetto che mira a rendere la Ca’ Granda più verde e moderna.

Due anni di tempo per la riqualificazione energetica di tutta la Ca' Granda, con un investimento complessivo di 15 milioni di euro. Così l' università Statale di Milano, nel suo Bilancio di Sostenibilità, parte dal suo quartier generale e dai lavori per il triennio 2026-2028. Impossibile installare pannelli fotovoltaici - lo storico edificio è vincolato - sarà introdotto un nuovo sistema di gestione intelligente degli edifici oltre al posizionamento di nuovi trasformatori elettrici a media e bassa tensione, per garantire un utilizzo dell'energia più efficiente e sostenibile. "La riqualificazione permetterà una riduzione stimata di 1.

