Almanacco | Giovedì 5 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il capitano Richard Ashby dei Marines viene assolto dall'accusa di aver causato la morte di 20 sciatori sul Cermis, recidendo il cavo di una funivia col suo aereo: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Giovedì 5 Marzo è il 64° giorno del calendario gregoriano. Mancano 301 giorni alla fine dell'anno. 1947 – Eseguita l'ultima condanna a morte in Italia. I nomi dei condannati erano: Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D'Ignoti 1994 – Quattro terroristi vengono condannati per il loro ruolo nell'Attentato al World Trade Center del 1993 che provocò sei morti e più di mille feriti 1999 – Il...

